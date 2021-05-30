نائب الرئيس يشيد باستبسال المقاتلين في محافظة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، اتصالاً هاتفياً بقائد اللواء الأول حرس حدود قائد المحور الشمالي بمحافظة الجوف العميد هيكل حنتف، للاطلاع على الأوضاع والمستجدات الميدانية.



واستمع نائب الرئيس خلال الاتصال، إلى تقرير موجز عن سير العمليات العسكرية والأوضاع الميدانية وأحوال المقاتلين، وما يتمتع به الأبطال من عزيمة عالية وإصرار على النصر واستكمال التحرير، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

وأشاد نائب الرئيس بالجهود المبذولة والتلاحم الكبير بين أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقبائل الجوف وكل الأحرار في مختلف الجبهات، معبراً عن تقديره لدعم الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وإسنادهم للجيش الوطني وجهود مواجهة التحرير.

من جانبه عبر قائد اللواء الأول حرس حدود عن تقديره لاهتمام القيادة السياسية، مؤكداً بأن أبطال الجيش وكل الشرفاء والأحرار في الجوف مستمرون بعزيمة عالية في معركة الحرية والكرامة حتى تحقيق النصر وهزيمة الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية.