نائب الرئيس يشيد باستبسال المقاتلين في محافظة الجوف

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يشيد باستبسال المقاتلين في محافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021
متابعات_ الخليج 365
أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، اتصالاً هاتفياً بقائد اللواء الأول حرس حدود قائد المحور الشمالي بمحافظة الجوف العميد هيكل حنتف، للاطلاع على الأوضاع والمستجدات الميدانية.
واستمع نائب الرئيس خلال الاتصال، إلى تقرير موجز عن سير العمليات العسكرية والأوضاع الميدانية وأحوال المقاتلين، وما يتمتع به الأبطال من عزيمة عالية وإصرار على النصر واستكمال التحرير، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وأشاد نائب الرئيس بالجهود المبذولة والتلاحم الكبير بين أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقبائل الجوف وكل الأحرار في مختلف الجبهات، معبراً عن تقديره لدعم الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وإسنادهم للجيش الوطني وجهود مواجهة التحرير.
من جانبه عبر قائد اللواء الأول حرس حدود عن تقديره لاهتمام القيادة السياسية، مؤكداً بأن أبطال الجيش وكل الشرفاء والأحرار في الجوف مستمرون بعزيمة عالية في معركة الحرية والكرامة حتى تحقيق النصر وهزيمة الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية.