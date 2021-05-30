الجوف..استمرار المعارك في جبهة الخنجر والجيش يكبّد المليشيا خسائر كبيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

يخوض الجيش الوطني مسنود بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، معارك مستمرة لليوم الثالث على التوالي ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وذكر مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني خاضوا معارك عنيفة ضد المليشيا الإيرانية استمرت لأكثر من 9 ساعات وانتهت بمصرع ما لا يقل عن 19 عنصراً من المليشيا وجرح آخرين إلى جانب خسائر أخرى في العتاد منها تدمير عربتين و3 أطقم..مشيراً الى أن طيران التحالف استهدف تعزيزات معادية كانت في طريقها إلى الجبهة وأسفرت الغارات عن تدمير 4 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وخلال اليومين الماضيين كسرت قواتنا المسلحة هجمات انتحارية شنتها المليشيا على مواقع عسكرية في جبهة الخنجر، والتي عادت تجر أذيال الهزيمة بعد تكبّدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بنيران أبطالنا وبغارات لطيران التحالف.