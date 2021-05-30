شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينتزع 2.183 لغماً خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو الجاري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام،2.183 لغمًاً خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو 2021م زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف المحافظات.



واوضح المركز ان الالغام المنزوعة تنوعت ما بين 13 لغما مضادا للأفراد، و927 لغما مضادا للدبابات، و1.230 ذخيرة غير متفجرة، و13 عبوة ناسفة..مشيراً الى أن فريق " مسام " استطاع خلال شهر مايو نزع 10.501 لغم، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 251 ألف و549 لغمًا، في حين يواصل الفريق تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية وتسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.