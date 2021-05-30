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مدفعية الجيش وطيران التحالف يكبّدان المليشيا خسائر كبيرة غرب وجنوب مارب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تكبّدت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الأحد، خسائر فادحة في العتاد والأرواح، بنيران مدفعية الجيش الوطني وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، استهدف مواقعها وتحركاتها بأطراف محافظة مارب، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

 

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة"إن مدفعية الجيش استهدفت مواقع وثكنات العدو في جبهة المشجح (غرب) ومواقع أخرى متفرقة في الجبهة الجنوبية".. مؤكداً أن القصف أسفر عن تدمير 3 أطقم ومعدات قتالية أخرى وسقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح.

 

وأضاف" أن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات تجمعات وتحركات معادية في جبهة الكسارة ومواقع أخرى متفرقة غرب مارب، مخلفاً خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا."

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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