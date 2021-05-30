وزير الخارجية يناقش مع السفير الروسي التطورات السياسية في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع سفير روسيا الاتحادية الصديقة لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، التطورات السياسية في اليمن ونتائج زيارته للعاصمة الروسية موسكو.



و أوضح وزير الخارجية، أن الزيارة تعتبر محطة من المحطات الهامة باتجاه تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين..موضحا بأنه وجد تفهما كبيرا من المسؤولين الروس حول وجهة نظر الحكومة إزاء مختلف القضايا المرتبطة بالازمة في اليمن.

وأشار الى ان التواصل مع موسكو سيستمر وبوتيرة عاليه للوصول الى تفاهمات مشتركة حول سبل إحلال السلام في اليمن واستعادة الامن والاستقرار.

وتطرق وزير الخارجية، الى أهم القضايا التي تم مناقشتها مع المسؤولين الروس خلال الزيارة.

من جانبه عبر السفير الروسي عن حرص بلاده لتعزيز أواصر العلاقات مع اليمن ودعمها لجهود تحقيق السلام ووقوفها مع وحدة واستقرار وسيادة اليمن.