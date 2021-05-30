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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وضع حجر الأساس لمجمع سكني تعليمي للأيتام بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021
متابعات_ الخليج 365
وضع الوكيل المساعد لمحافظة شبوة علي الكندي، اليوم، بمدينة عتق حجر الأساس لمشروع مجمع المبارك 10 السكني التعليمي للأيتام في اليمن والذي ستمول تنفيذه جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية بدولة الكويت الشقيقة.
ويتكون المشروع الذي ستشرف على تنفيذه جمعية رعاية طالب العلم بحضرموت من مركز ودار للأيتام ومركز صحي ومدرسة مع الملحقات .
و أشاد الوكيل الكندي بالمشروع الذي سيخدم فئة الأيتام بالمحافظة ويقدم لهم الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية.