وضع حجر الأساس لمجمع سكني تعليمي للأيتام بشبوة

ويتكون المشروع الذي ستشرف على تنفيذه جمعية رعاية طالب العلم بحضرموت من مركز ودار للأيتام ومركز صحي ومدرسة مع الملحقات .

وضع الوكيل المساعد لمحافظة شبوة علي الكندي، اليوم، بمدينة عتق حجر الأساس لمشروع مجمع المبارك 10 السكني التعليمي للأيتام في اليمن والذي ستمول تنفيذه جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية بدولة الكويت الشقيقة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012