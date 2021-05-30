الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

وضع حجر الأساس لمجمع سكني تعليمي للأيتام بشبوة

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وضع حجر الأساس لمجمع سكني تعليمي للأيتام بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

وضع الوكيل المساعد لمحافظة شبوة علي الكندي، اليوم، بمدينة عتق حجر الأساس لمشروع مجمع المبارك 10 السكني التعليمي للأيتام في اليمن والذي ستمول تنفيذه جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية بدولة الكويت الشقيقة.

 

ويتكون المشروع الذي ستشرف على تنفيذه جمعية رعاية طالب العلم بحضرموت من مركز ودار للأيتام ومركز صحي ومدرسة مع الملحقات .

 

و أشاد الوكيل الكندي بالمشروع الذي سيخدم فئة الأيتام بالمحافظة ويقدم لهم الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا