تدشين يوم حقلي للمزارعين في مديريتي الوادي والمدينة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت محطة البحوث الزراعية للهضبة الشرقية، اليوم، فعاليات اليوم الحقلي للمزارعين في مديريتي الوادي ومدينة مأرب للموسم الزراعي 2020 - 2021م، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



ةتضمنت فعاليات اليوم الحقلي التي أقيمت بالتعاون مع إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة بمأرب، توزيع بذور محسنة من محصول السمسم ( صنف مأرب 1 ) وتقديم الدعم الإرشادي لعدد من المزارعين في المديريتين المستهدفتين.

و أكد وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري، أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات والأنشطة والمشاريع الزراعية لتحسين عملية الإنتاج ودعم المزارعين بالبذور المحسنة والأسمدة وتقديم الإرشاد الزراعي لتحسين إنتاجية ونوعية محاصيلهم الحقلية.

من جهته أوضح مدير المحطة المهندس قائد أبو أصبع أن صنف (مأرب 1) من محصول السمسم مر بثلاث مراحل اختبار وتقييم قبل تدشينه رسمياً وتوزيعه على المزارعين بعد أن أثبت تفوقه وقدرته الإنتاجية العالية وتميزه في الكثير من الصفات أبرزها ارتفاع نسبة البروتين .. مشيرا إلى أن انتاجية هذا الصنف بلغت نحو طن ونصف للهكتار الواحد وهي إنتاجية عالية مقارنة بإنتاجية الأصناف غير المحسنة التي يستخدمها المزارعون حالياً.

بدوره اعتبر مدير إدارة الإرشاد الزراعي محمد عزي كابع، أن اليوم الحقلي لمحصول السمسم يعد من أهم الحقول الإرشادية والأنشطة النوعية التي ينفذها مكتب الزاعة في محافظة مأرب ..مبديا استعداد مكتب الزراعة وإدارة الإرشاد الزراعي لتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين بما يسهم في التوسع في الرقعة الزراعية للمحاصيل الحقلية وفي مقدمتها المحاصيل ذات المردود الاقتصادي.