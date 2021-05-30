توقيع إتفاقية في عدن لصرف مرتبات موظفي صندوق النظافة عبر مكتب البريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

جرى في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، توقيع إتفاقية بين الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، منطقة عدن، وصندوق النظافة وتحسين المدينة .



وتنص الإتفاقية التي وقعها عن البريد، مدير عام منطقة عدن، لمياء مجور، وعن الصندوق، المدير العام التنفيذي، قائد راشد، على صرف مرتبات موظفي الصندوق عبر مكاتب البريد في محافظة عدن ، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

وعقب التوقيع، أكد المدير التنفيذي لصندوق النظافة أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة تفعيل عمل مكاتب البريد في عدن فيما يتعلق بصرف مرتبات موظفي الدولة .. داعياً باقي المؤسسات الحكومية إلى أن تحذو حذو صندوق النظافة بشأن صرف المرتبات عبر البريد .

من جانبها، أكدت مجور أن البريد اليوم يعمل بشكل منتظم ووفقا لآلية عمل تمكن كافة موظفي الدولة من الحصول على مرتباتهم بكل سهولة ويسر .. مثمنة إهتمام ومتابعة وزير الإتصالات وتقنية المعلومات الدكتور، نجيب العوج، ومحافظ عدن، أحمد لملس، لإنجاز هذه الإتفاقية وتوقيعها .

حضر التوقيع، عدد من المسؤولين في مكتب البريد وصندوق النظافة وتحسين المدينة .