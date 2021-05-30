محافظ أبين يتفقد سير العمل في عدد من المرافق الخدمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

تفقد محافظ أبين اللواء الركن ابو بكر حسين سالم، اليوم، ومعه أمين عام المجلس المحلي مهدي الحامد، أوضاع المكاتب الخدمية والتعليمية والتنموية بالمحافظة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



واكد المحافظ خلال زيارته الى مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات والمالية والتربية والتعليم والاسماك والصحة والنقل ودائرة الشهداء، على اهمية الانضباط الوظيفي في جميع مرافق الدولة والعمل على تقديم التسهيلات للمواطنين..مشددا على اهمية الضبط والربط الوظيفي واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لانظمة العمل.

الى ذلك استمع المحافظ من مدير مديرية المحفد احمد الربعي، الى احتياحات المديرية والحالة الامنية..مؤكداً على اهمية مضاعفة الجهد الامني واستتباب الامن في المديرية ومتابعة العناصر الخارجة عن القانون.