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محافظ أبين يتفقد سير العمل في عدد من المرافق الخدمية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

تفقد محافظ أبين اللواء الركن ابو بكر حسين سالم، اليوم، ومعه أمين عام المجلس المحلي مهدي الحامد، أوضاع المكاتب الخدمية والتعليمية والتنموية بالمحافظة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

 

واكد المحافظ خلال زيارته الى مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات والمالية والتربية والتعليم والاسماك والصحة والنقل ودائرة الشهداء، على اهمية الانضباط الوظيفي في جميع مرافق الدولة والعمل على تقديم التسهيلات للمواطنين..مشددا على اهمية الضبط والربط الوظيفي واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لانظمة العمل.

 

الى ذلك استمع المحافظ من مدير مديرية المحفد احمد الربعي، الى احتياحات المديرية والحالة الامنية..مؤكداً على اهمية مضاعفة الجهد الامني واستتباب الامن في المديرية ومتابعة العناصر الخارجة عن القانون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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