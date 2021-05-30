وزير الداخلية يتفقد سير العمل في إدارة أمن وشرطة مديرية بروم وميفع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم علي حيدان ومحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، اليوم، سير العمل في إدارة أمن وشرطة مديرية بروم ميفع، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



واطلع وزير الداخلية ومحافظ حضرموت، على البلاغات المقدمة من المواطنين وسير إجراءات القضايا الجنائية في المديرية منها السرقات والنزاعات على الاراضي ومكافحة المخدرات ،واستمعا من نائب مدير الامن ببروم النقيب فهد بن دغار، الى المهام الأمنية والصعوبات التي تواجه عملهم في تنفيذ العمل الأمني والشرطوي.

وشدد وزير الداخلية، على سرعة ضبط متعاطي المخدرات وعدم التهاون معهم للحفاظ على المجتمع من الافة السيئة التي تدمر النسيج المجتمعي..مشيدا بجهود أمن بروم ميفع بالتعاون مع الاجهزة العسكرية في تثبيت الامن والاستقرار بالمديرية.