انتزاع 150 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي شرق مدينة الحزم بالجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

انتزعت الفرق الهندسية في المنطقة العسكرية السادسة، 150 لغماً أرضياً زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الطرقات العامة المؤدية إلى مدينة الحزم والمناطق الأخرى شمال وجنوب محافظة الجوف، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن الألغام تنوعت بين ألغام فردية وعبوات ناسفة وغيرها..مشيراً الى ان المليشيا تعمّدت تمويه الألغام والعبوات بأشكال مختلفة ومألوفة وتتخذ ألوان الحجارة والرمال.

وأكد المصدر ، أن الفرقة الهندسية قامت بإتلاف الألغام والعبوات الناسفة الخطرة..مؤكداً أن الكثير من المدنيين من أبناء الجوف والمسافرين عبرها وقعوا ضحايا الألغام التي زرعتها المليشيا في الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى الجوف.