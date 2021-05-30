محافظ المهرة يوجه بتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية وتطوير مقرات المحاكم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، ببدء العمل في تنفيذ مشروع تنظيف وتعقيم خزانات ومصادر المياه في مديرية حوف.



واكد المحافظ خلال اجتماعه بمدير فرع الهيئة العامة لمياه الريف يوسف بن محيسن، أهمية إعطاء الاولوية لمناطق الاحتياج، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

الى ذلك ناقش المحافظ مدير مكتب الزراعة والري المهندس سعيد القميري، إجراءات تسهيل حصول المزارعين على الأسمدة الزراعية.

واستعرض الاجتماع سير العمل في المشاريع الزراعية المدرجة في البرنامج الاستثماري، وفي مقدمتها مشروع الدفاعات الجابيونية في عدد المديريات، وإعادة تأهيل عدد من الوحدات البيطرية في المديريات، وإنشاء المنشآت المائية في المديريات الصحراوية.

وكان المحافظ، قد اطلع على سير العمل ومستوى التنفيذ في مشروع استكمال شق وتوسعة المدخل الجنوبي لمدينة الغيضة..مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع وإنجازه وفق المواصفات والمقاييس الفنية والهندسية المعتمدة.

من جهة أخرى وجه المحافظ، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية وتوفير احتياجات قوات حرس الحدود.

واستمع المحافظ خلال اجتماعه، بقائد حرس الحدود بالمحافظة العميد كامل زعبنوت، الى شرح عن أوضاع معسكر قوات حرس الحدود والصعوبات والاحتياجات لرفع كفاءة وقدرات هذه الوحدات للقيام بمهامها الوطنية في حماية الحدود وتأمينها.

الى ذلك وجه المحافظ، بتنفيذ واعتماد مشاريع بناء محكمة الغيضة الابتدائية وتسوير محكمتي مديريتي سيحوت وقشن وشراء حافلة لمحكمة الاستئناف.

واكد المحافظ خلال لقاءه رئيس محكمة استئناف المهرة، القاضي سالم المقدم، ورئيس محكمة الغيضة الابتدائية القاضي هزاع محمد بادينار ، حرص السلطة المحلية على توفير احتياجات المحاكم لما تمثله من أهمية ودور في تحقيق العدالة وإحقاق الحق.

وكان المحافظ بن ياسر اطلع على أوضاع وأنشطة الإدارة العامة لتنمية المرأة..مستمعا من المديرة العامة لإدارة تنمية المرأة بالمهرة، لبنى كلشات، إلى شرح حول أوضاع الإدارة وفروعها والأنشطة التي تنفذها.

واعتمد محافظ المهرة، التصور المقدم الخاص بتنفيذ البرنامج التدريبي لمدربي TOT بمديرية الغيضة.