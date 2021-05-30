وزير الداخلية ومحافظ حضرموت يطلعان على سير العمل في مشروع البرج الطبي والمستشفى العسكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم، ومعه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، علة سير الهمل في مشروع البرج الطبي للمستشفى العسكري بمدينة المكلا، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وتعرف وزير الداخلية ومحافظ حضرموت من القائمين على المشروع، إلى مكونات المشروع الذي سيتم تنفيذه في مساحة إجمالية تقدر بـ5007 متر مربع، والمراحل المتوقعة لإنجازه، والخدمات النوعية التي سيقدمها المشروع في التخصصات المختلفة.

كما زارا اللواء الركن حيدان والمحافظ البحسني المستشفى العسكري بالمنطقة العسكرية الثانية، وطافا بأقسام العناية المركزة والعيادة والمختبر والأشعة وأقسام الترقيد والعمليات، متعرفين على أهم الخدمات الصحية والعلاجية التي يقدمها المستشفى العسكري.

واشاد وزير الداخلية بالجهود التي تبذلها قيادتي السلطة المحلية والعسكرية بحضرموت، في سبيل تقديم وتحسين الخدمات الصحية لأفراد الجيش والأمن والمواطنين بحضرموت، حاثاً على المواصلة بنفس الوتيرة والاستمرار في عملية التطوير في البناء العسكري والأمني.

بدوره أكد محافظ حضرموت ، اهتمام قيادتي السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية بالمرافق الصحية والعمل على بناء وتأهيل وتطوير المستشفيات بما فيها المستشفيات العسكرية، لتقديم خدمات صحية متكاملة لمنتسبي الوحدات العسكرية والأمنية والمواطنين بالمحافظة.