وزير الدفاع يناقش مع اللجنة الطبية العسكرية أوضاع الجرحى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، أن قيادة وزارة الدفاع تولي الجرحى من منتسبي الجيش والمقاومة الاهتمام الكبير، تقديرا لتضحياتهم في خدمة الوطن والدفاع عن جمهوريته وثوابته وهويته، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وأشاد الفريق المقدشي، بالجهود التي تبذلها المؤسسات والهيئات والقطاعات الصحية والكوادر والفرق الطبية في تقديم الخدمات الطبية وبرامج الرعاية والتأهيل للجرحى الذين سطروا أروع الملاحم في ميادين البطولة والاستبسال ضد مليشيا الإمامة الكهنوتية المدعومة إيرانياً.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، اجتماعا باللجنة الطبية العسكرية بحضور رئيس هيئة الاسناد واللوجستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقية ومدير هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور محمد القباطي، للاطلاع على مستوى الخدمات العلاجية والرعائية المقدمة للجرحى الذين يتلقون العلاج في الداخل والخارج.

وقال وزير الدفاع "إن البطولات العظيمة التي قدمها الأبطال الجرحى هي محل تقدير واهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وستظل تلك التضحيات وسام فخر واعتزاز على جبين المناضلين الاحرار ومدرسة الهام للأجيال المتعاقبة.

وأشار الفريق المقدشي إلى أن المؤسسات الطبية العسكرية تساهم في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين والنازحين وضحايا الالغام والمتفجرات التي زرعتها المليشيا الحوثية إلى جانب ما تقوم به من تقديم الخدمات لمنتسبي القوات المسلحة والمقاومة.

وثمّن الوزير المقدشي مواقف الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني ومساندة قواته المسلحة في معركة التصدي للمشروع الايراني وأدواته الارهابية، وما يقدمونه من دعم للمؤسسات الطبية.