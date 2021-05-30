تربية حضرموت تناقش ترتيبات تكريم مبدعي المجمعات المسائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

الخليج 365 - المكـلا

ناقش اجتماع لمكتب تربية حضرموت التهيئة والإعداد لإقامة الحفل الخطابي والتكريمي والفني لأوائل المجمعات المسائية ومدارس تعليم القرآن الكريم لصفوف النقل على مستوى مديريات المحافظة



وكرس الاجتماع الذي عقد برئاسة وكيل أول الوزارة الأستاذ جمال سالم عبدون لاستعراض الإعداد الجيد لهذه الاحتفائية البهيجة تنظمه برعاية كريمة من راعي التعليم الأول محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني .

وفي الاجتماع أشار الوكيل عبدون إلى أهمية هذا الاحتفال الذي سيعطي دافع أكبر من حيث الاهتمام والعناية للملتحقين بهذه التجارب النوعية لتربية حضرموت وتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة دراستهم في التحصيل العلمي ومجال القرآن الكريم .

مؤكداً إلى أن تجربتي المجمعات المسائية ومدارس تعليم القرآن الكريم حققت قصص ناجحة ومثمرة للخريجين والدارسين في العملية التربوية والتعليمية على مستوى المحافظة والمديريات .

ولفت وكيل أول الوزارة مدير تربية حضرموت إلى أن عدد المكرمين في هذه المناسبة التربوية والتعليمية على مستوى المحافظة والمديريات بلغ 538 منهم 301 من المجمعات المسائية و237 من مدارس تعليم القرآن الكريم .

مؤضحاً أن طلاب المجمعات المسائية ومدارس تعليم القرآن الكريم حظوا بمشاركات في جميع المسابقات اللاصفية التي تنظم من قبل قيادة مكتب الوزارة خلال العام الدراسي على مستوى المحافظة والمديريات وظهروا خلالها إبداعات وقدراتهم المتميزة إضافة إلى ما قدم من أصوات جميلة في تلاوة القرآن الكريم والبرامج الدينية عبر أثير إذاعة المستقبل