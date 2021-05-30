محافظ حضرموت يعزي في وفاة العميد الركن جمال احمد بارباع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

الخليج 365 - المكـلا

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى مدير دائرة التسليح في وزارة الدفاع عضو دائرة الأمن والدفاع بمؤتمر حضرموت الجامع العميد الركن جمال احمد بارباع الذي وافته المنية بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أثر مرض عضال ألم به.



وأعرب المحافظ البحسني عن خسارة حضرموت والوطن برحيل العميد الركن جمال بارباع الذي يعد احد ابرز القيادات العسكرية والوطنية، ومن خيرة رجال حضرموت المخلصين لوطنها، متطرقاً إلى مناقب الفقيد في أداء المهام العسكرية بكفاءة واقتدار والانضباط والإخلاص في عمله العسكري.

وتقدم محافظ حضرموت بخالص العزاء لأولاد الفقيد وأسرته وكافة آل بارباع وأصدقاء ومحبي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.