بن حبريش يعزي في وفاة عضو دائرة الأمن والدفاع بمؤتمر حضرموت الجامع العميد ركن جمال أحمد بارباع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

الخليج 365 - المكـلا

تقدم الشيخ عمرو بن حبريش العليي وكيل أول حضرموت رئيس حلف حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع بالعزاء والمواساة ، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى عضو دائرة الأمن والدفاع بمؤتمر حضرموت الجامع، مدير دائرة التسليح في وزارة الدفاع العميد الركن جمال احمد بارباع الذي وافته المنية اليوم بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أثر مرض عضال ألم به ..



وجاء في التعزية :

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى :

( يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صــدق الله العظيــم

الأخ العزيز / سامي جمال بارباع وإخوانه

وكافة آل بارباع الكرام

بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره وبحزن واسى عميقين تلقينا اليوم نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى عضو دائرة الأمن والدفاع بمؤتمر حضرموت الجامع، مدير دائرة التسليح في وزارة الدفاع والدكم العميد الركن جمال احمد بارباع الذي وافته المنية في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أثر مرض عضال ألم به ..

ان مصابنا أليم وخسارتنا كبيرة بفقد احد القيادات العسكرية والوطنية والرجال المخلصين لما عرف عنه من كفاءة وانضباط وإخلاص في أداء مهامه العسكرية..

وأنني بهذا المصاب الجلل أتقدم باسمي شخصيًا وبأسم اخواني في رئاستى مؤتمر حضرموت الجامع ، وحلف حضرموت ببالغ العزاء وصادق المواساة، لكم ولإخوانكم وأسرتكم الكريمة وذويكم وأقاربكم وجميع زملاء ومحبي الفقيد ، والتعزية موصولة إلى رئيس الدائرة الاقتصادية بمؤتمر حضرموت الجامع الدكتور رشيد صالح بارباع وكافة آل بارباع في الداخل والمهجر..

نسأل الله العلي القدير أن يتقبل الفقيد الغالي بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون