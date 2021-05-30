شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجوف.. الجيش الوطني يكسر هجوماً لمليشيا الحوثي في جبهة الخنجر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

كسرت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، امس، هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.



وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أبطال الجيش والمقاومة كبّدوا المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأجبروها على التراجع والفرار.

ولفت الى أن قوات الجيش ترصد جميع تحركات مليشيا الحوثي بما فيها هذا الهجوم الذي كانت تُعدّ له منذ أيام، مؤكداً أن الأبطال كانوا لها بالمرصاد وألحقوا بها هزيمة قاسية.