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الجوف.. الجيش الوطني يكسر هجوماً لمليشيا الحوثي في جبهة الخنجر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

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كسرت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، امس، هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

 

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن أبطال الجيش والمقاومة كبّدوا المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأجبروها على التراجع والفرار.

 

ولفت الى أن قوات الجيش ترصد جميع تحركات مليشيا الحوثي بما فيها هذا الهجوم الذي كانت تُعدّ له منذ أيام، مؤكداً أن الأبطال كانوا لها بالمرصاد وألحقوا بها هزيمة قاسية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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