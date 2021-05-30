شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تقصف منازل المواطنين في الزاهر بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص

قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية، الأحد 30 مايو/أيار 2021م، منازل المواطنين في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).



وذكرت مصادر محلية، أن مليشيات الحوثي قصفت بشكل عشوائي منازل المواطنين في قرى الحبج مديرية الزاهر مما أثار الهلع في صفوف النساء والأطفال.

وأشارت المصادر إلى أن قذائف أطلقتها مدفعية وعربات البي إم بي للميلشيات الحوثية من مواقع تمركزها في مناطق مجاورة سقطت وسط القرى السكنية مخلفة أضراراً مادية فادحة