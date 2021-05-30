شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ ومكافحة كورونا في اليمن عن تسجيل 8 حالات اصابة مؤكدة جديدة في أربع محافظات محررة.



وتوزعت الاصابات بواقع ثلاث اصابات في عدن ومثلها في تعز وواحدة في الضالع واصابة في شبوة.

وتم تسجيل ثلاث حالات وفاة في تعز والضالع والمهرة، فيما تم تسجيل 24 حالة شفاء، بواقع 12 حالة شفاء في حضرموت، و 11 في شبوة، وحالة شفاء واحدة في لحج.

وارتفع اجمالي حالات الإصابة المؤكدة الذي تم تسجيلها إلى (6731) منها (1319) وفاة و(3399) تعافي