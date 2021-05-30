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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ ومكافحة كورونا في اليمن عن تسجيل 8 حالات اصابة مؤكدة جديدة في أربع محافظات محررة.

 

وتوزعت الاصابات بواقع ثلاث اصابات في عدن ومثلها في تعز وواحدة في الضالع واصابة في شبوة.

 

وتم تسجيل ثلاث حالات وفاة في تعز والضالع والمهرة، فيما تم تسجيل 24 حالة  شفاء، بواقع 12 حالة شفاء في حضرموت، و 11 في شبوة، وحالة شفاء واحدة في لحج.

 

وارتفع اجمالي حالات الإصابة المؤكدة الذي تم تسجيلها إلى (6731) منها (1319) وفاة و(3399) تعافي

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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