وزير الخارجية يلتقي السفير الموريتاني بمناسبة انتهاء فترة عمله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة لدى بلادنا، محمد محفوظ ولد الشيخ القاضي، بمناسبة انتهاء فترة عمله.



وخلال اللقاء، أشاد بن مبارك، بالمواقف الموريتانية المساندة لليمن وشرعيته الدستورية..مثمناً الجهود التي بذلها السفير الموريتاني ودوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين..متمنياً له كل التوفيق في مهامه القادمة.

من جانبه عبر السفير الموريتاني عن شكره وامتنانه للدعم الذي قدمته وزارة الخارجية خلال فترة عمله..مجدداً التأكيد على موقف بلاده المساند للحكومة الشرعية، ولكل ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اليمنية.