مشروع مسام ينفذ عملية إتلاف وتفجير لـ1794 لغماً حوثياً وقذائف وصواريخ بالساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

نفذ ال‏مشروع السعودي "مسام" لتطهير اليمن، عملية إتلاف وتفجير لـ1794 لغماً وعبوة ناسفة وقذائف متنوعة وصواريخ، في مديرية باب المندب بالساحل الغربي، من مخلفات ما زرعته مليشيات الحوثي الإرهابية.



وذكر المركز الإعلامي لمشروع "مسام"، في حسابه على تويتر، أن الفريق 30 نفذ عملية الإتلاف والتفجير في باب المندب، في عملية هي الـ60 لفرق مسام في الساحل الغربي لليمن.

وكان من بين تلك الحصيلة التي نفذها فريق 30 مسام، إتلاف 423 لغماً مضاداً للدبابات و519 فيوزاً منوعاً، فيما البقية تنوعت بين قذائف غير منفجرة وعبوة ناسفة وصواريخ.

وأشار مركز مسام الإعلامي، إلى أن إجمالي عدد عمليات الإتلاف والتفجير التي نفذها المشروع في اليمن منذ منتصف 2018 وحتى الآن إلى 111 عملية.