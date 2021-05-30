قوات الجيش تكسر هجوما للمليشيا في الحزم بالجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

كسرت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، الأحد 30 مايو 2021، هجوماً لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن).



ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية كبّدوا المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأجبروها على التراجع والفرار".

ولفت المصدر، إلى أن قوات الجيش ترصد جميع تحركات مليشيا الحوثي بما فيها هذا الهجوم الذي كانت تُعدّ له منذ أيام، مؤكداً أن الأبطال كانوا لها بالمرصاد وألحقوا بها هزيمة قاسية.

وكانت قوات الجيش قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، أنها كسرت هجوماً لمليشيات الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة النضود شرق الحزم، وكبدتها خسائر في الأرواح، واستعادت أسلحة وذخائر.