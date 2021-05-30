شكرا لبحثكم عن خبر مناشدة محافظ عدن اعادة اصدار صحيفة 14 اكتوبر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ناشد نائب رئيس مجلس الادارة نائب رئيس تحرير صحيفة 14اكتوبر الزميل الحامد عوض الحامد، السلطة المحلية في محافظة عدن ممثلة بالمحافظ احمد حامد لملس بالعمل على عودة تشغيل صحيفة 14اكتوبر.

وقال الحامد عوض الحامد ان مؤسسة 14 اكتوبر كانت المؤسسة الاعلامية الحكومية الوحيدة التي تعمل من داخل العاصمة عدن، مستغربا من استمرار عدم صدور الصحيفة رغم انها تملك مطبعة صحفية ملونة هي الاضخم في مدينة عدن تتكون من برجين طباعيين وكلف شراءها اربعة ملايين دولار وللاسف لم تجري اي عملية صيانة للمطبعة منذ ان توقفت الصحيفة في مارس 2020.

كما لفت الى ان اكثر من ٥٧٠ صحفيا وعاملا هم قوام صحيفة ومؤسسة ١٤اكتوبر باتوا اليوم في وضع معيشي صعب نتيجة اغلاق الصحيفة وايقاف موازنتها الحكومية عقب الصراع السياسي الذي اعقب احداث اغسطس ٢٠١٩م.