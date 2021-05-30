شكرا لبحثكم عن خبر وزارة النفط توضح بشأن وقود تشغيل محطة كهرباء عدن الجديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نفى مصدر مسؤول في وزارة النفط والمعادن، في حديث خاص لعدن تايم، الأنباء التي تداولت يوم السبت بشأن منع وزارة النفط من تزويد محطة كهرباء عدن الجديدة 264 ميجاوات بالوقود اللازم للبدء بتشغيل جزء منها.

وقال المصدر ان الخبر عار عن الصحة، ويراد منه تبرير الفشل، حد قوله.

وأضاف ان وزارة النفط والمعادن قدمت تصور فني مهني واضح بالإجراءات اللازمة منذ 14 مارس الماضي، وهو الأمر الذي يتوجب توضيحه.

وأكد المصدر ذاته ان وزارة النفط تستعد حاليا لنشر توضيح رسمي بشأن ذلك، وسيتم نشره وتوزيعه على وسائل الاعلام المختلفة، وفيه كل التفاصيل وفحوى التصور الذي قدمته الوزارة والمختصون في مارس الماضي.