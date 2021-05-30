شكرا لبحثكم عن خبر وفد المجلس الإنتقالي يغادر الى السعودية خلال ساعات وهذه اهم الملفات المطروحة للتباحث والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كرم أمان
أكد مصدر مسؤول في المجلس الإنتقالي الجنوبي باليمن أن الوفد المفاوض بالمجلس يستعد لمغادرة العاصمة المؤقتة عدن والتوجه صوب الرياض بناءا على دعوة رسمية من السعودية.
وقال المصدر في حديث خاص أن الوفد المفاوض التابع للمجلس الإنتقالي سيتوجه الى السعودية خلال الساعات القليلة القادمة، للبدء بجولة جديدة من المباحثاث مع الحكومة الشرعية وقيادة التحالف العربي لإستكمال تنفيذ بنود إتفاق الرياض الذي رعته المملكة السعودية وجرى التوقيع عليه في اواخر 2019.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن المباحثات ستتركز بشأن: " استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض واولوية تنفيذ الاجراءات السياسية والاقتصادية وتشكيل الوفد التفاوضي المشترك ونقل القوات العسكرية من ابين وشبوة ووادي حضرموت، وقبل كل ذلك تعيين محافظين ومديري امن لمحافظات الجنوب وهيكلة وزارتي الداخلية والدفاع".
وحول وفد المجلس الإنتقالي المفاوض، أشار المصدر أن الوفد يتكون من خمسة أعضاء هم: "ناصر الخبجي، علي الكثيري، انيس الشرفي، يحيى غالب الشعيبي، وناصر حويدر".
وغاب في هذه الجولة من المباحثاث رئيس المجلس الإنتقالي عيدروس الزبيدي الذي يتواجد في عدن، ويجري هيكلة في قوام المجلس ويوسع قواعده وهيئاته، ويرتب صفوف بيته الداخلي.
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