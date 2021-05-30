شكرا لبحثكم عن خبر البنك المركزي يطبع ترليون ريال من العملة الجديدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
نفى مصدر خاص في البنك المركزي اليمني، ومقره عدن، أنباء جرى تداولها، حول طباعته ترليون ريال من العملة بالشكل القديم.
وقال المصدر، وفقا لمنصة " بقش" إن الطباعة تمت بالشكل الجديد، استمراراً للدفعات السابقة
وكان أنباء قد ذكرت أن البنك شرع في طباعة تريليون ريال يمني بنفس شكل العملة القديمة (فئة 500 و1000 ريال) دون غطاء من العملة الأجنبية، على أن يتم ضخها في محافظتي حضرموت وعدن خلال الأيام المقبلة.
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