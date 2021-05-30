شكرا لبحثكم عن خبر صحفي يمني في قناة بلقيس يتعرض للتعذيب من قبل السلطات التركية حتى أصيب بإعاقة جسدية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افاد صحفي يمني يعمل في قناة فضائية التي تبث من تركيا بتعرضه للاعتقال والتعذيب المستمر من قبل السلطات التركية حتى أصيب باعاقة جسدية.

وقال الصحفي عدنان الراجحي، في بلاغ وجهه إلى نقابة الصحفيين اليمنيين إن تعرض للاستجوابات من قبل الأمن التركي منذ يونيو 2018 وحتى يناير 2020، كان آخرها الاعتقال والتعذيب ما أدى إلى إحداث إعاقة جسدية في جسده.

وشكى الراجحي الذي كان يعمل منتجا للأخبار في قناة بلقيس بمدينة إسطنبول التركية من تقصير القناة معه في محنته واكتفائها بتنصيب محام عنه حتى مغادرة تركيا.

وحسب الراجحي فإن القناة دفعت أيضا قيمة تذكرة مغادرته إلى ماليزيا فقط، وعند مطالبته بمستحقاته لفترة العمل في القناة اشترطت عليه تقديم الاستقالة، وهو ما اجبر عليه تحت ظرف الحاجة، حتى أن القناة لم تسانده خلال فترة علاجه ولم تسأل عنه، وفق البيان.

وكانت نقابة الصحفيين تواصلت مع القناة من أجل مساندة الصحفي الراجحي إلا أن مساعيها لم تكلل بالنجاح.

ودعت النقابة قناة بلقيس إلى تعويض الزميل الراجحي عن ما لحق به من ضرر مادي تمثل بإنقطاع مصدر دخله، وضرر جسدي تمثل بتعرضه لشلل جزئي جراء التعذيب الذي تعرض له من قبل الأمن التركي.

وتدعو نقابة الصحفيين اليمنيين الاتحاد الدولي للصحفيين التضامن مع الزميل الراجحي ومطالبة السلطات التركية بالتحقيق في هذه الانتهاكات وتوفير بيئة آمنة للصحافيين اليمنيين الذين يعملون على اراضيها.