عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يدمر مسيرة حوثية مفخخة باتجاه خميس مشيط

الأحد 30 مايو 2021

الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه السعودية.



وقال التحالف، في بيان، إن "قواته تمكنت من تدمير طائرة مسيرة حوثية مفخخة باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي السعودية".

وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

وقبل ساعات فند التحالف العربي، السبت، أكاذيب مليشيا الحوثي حول تنفيذ عملية عسكرية على حدود مدينة جازان.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية العميد الركن تركي المالكي، إن ادعاء مليشيا الحوثي بتنفيذ عملية عسكرية على حدود مدينة جازان فبركة إعلامية.

وأضاف المالكي أن مليشيات الحوثي تختلق الانتصارات الوهمية بهدف تهدئة الغضب الشعبي في مناطق سيطرتها باليمن.

وأكد أن مليشيات الحوثي تتكبد خسائر كبيرة في العناصر والعتاد بمحافظتي مأرب والجوف باليمن.

وقال العقيد تركي المالكي إنه "تم تدمير أكثر من 4000 آلية عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي خلال 6 أشهر".

والسبت، أحبط التحالف العربي بقيادة السعودية، هجوما عدائيا وشيكا باستخدام زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر.

وأكد التحالف أن قواته نجحت في تدمير زورقين لمليشيات الحوثي قبالة ميناء الصليف قبل تنفيذ عملية عدائية.

هذا النجاح الجديد للتحالف العربي بقيادة السعودية جاء بعد ساعات من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه منطقة خميس مشيط.

ولطالما أكد التحالف أن محاولات مليشيات الحوثي عدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

والإثنين الماضي أعلن التحالف العربي اكتشاف وتدمير لغم بحري زرعته مليشيات الحوثي الانقلابية في جنوب البحر الأحمر.

وكثّف الحوثيون منذ بداية العام الجاري هجماتهم الإرهابية سواء في الداخل اليمني أو باتجاه السعودية، مستهدفين المدنيين والأعيان المدنية، في خرق صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، وسط موجة واسعة من الإدانات لهذه الاعتداءات.