التحالف: كبّدنا ميليشيات الحوثي 20 ألف قتيل وجريح في 6 أشهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف: كبدنا ميليشيات الحوثي 20 ألف قتيل وجريح في 6 أشهر

الأحد 30 مايو 2021

الخليج 365

قال العميد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، إن عمليات التحالف أسقطت نحو 20 ألف قتيل وجريح في صفوف ميلشيات الحوثي خلال ستة أشهر فقط، كما تم تدمير أكثر من أربعة آلاف آلية وعربة للمليشيات في مأرب والجوف.



وأضاف متحدث التحالف، أن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر فادحة في مأرب والجوف، مشيرا إلى أنهم تعمدوا افتعال فبركات إعلامية لتغطية حقيقة الوضع العملياتي على الأرض.

وأوضح المالكي، أن مليشيات الحوثي المدعومة خارجيا من إيران، تتعمد نشر فبركات إعلامية تتحدث عن انتصارات وهمية على الأرض لرفع معنويات مقاتليها وتهدئة الغضب الشعبي في مناطق سيطرتها.

ولفت متحدث التحالف إلى أن الجيش اليمني يسيطر الآن على 30 كم داخل محافظة صعدة، وذلك بدعم واسع من التحالف، كما أن القوات السعودية وقوات التحالف تتخذ مواقعها الدفاعية على طول الحدود مع اليمن.