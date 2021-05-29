هزائم مدوية لمليشيا الحوثي بالجوف والحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قتل وأصيب عشرات الحوثيين، السبت، عقب هجومين انتحاريين واسعين شنته المليشيات بهدف التقدم الميداني بمحافظتي الجوف والحديدة.



وفشلت مليشيات الحوثي في تحقيق أي اختراق عسكري وذلك عقب هجوم بري واسع النطاق نفذه الانقلابيون على محور القتال في معسكر "الخنجر" الاستراتيجي في محافظة الجوف، شمالي شرق اليمن.

وتحاول مليشيا الحوثي التوغل صوب المعسكر الاستراتيجي الذي يعد الأكبر في المحافظة حيث تقع خطوط رئيسية في مديرية خب الشعف، كبرى مديريات الجوف مساحة.

وقال متحدث المنطقة السادسة بالجيش الوطني العقيد ربيع القرشي، إن هجوم المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا يستعر بشكل مكثف لليوم الثالث على التوالي على كافة محاور الخنجر.

وأكد المسؤول العسكري وفقا لـ"العين"، سيطرة المحور الشمالي في المنطقة السادسة بالجيش اليمني التي تتمركز في معسكر "الخنجر" على الوضع بشكل كامل وتكبد مليشيا الحوثي هزائم وخسائر مدوية بعد فشلها في تحقيق أي تقدم.

وفي الصدد، أوضح الجيش اليمني في بيان، أن الهجوم لمليشيات الحوثي التي أعدت له منذ أيام صوب جبهة الخنجر كان تحت الرصد المسبق لقواته هناك مما ألحق بـ الانقلابيين المدعومين من إيران هزيمة قاسية.

وأشار البيان إلى تكبد المليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأجبار عناصرها الإرهابية على التراجع والفرار.

وعلى جبهة أخرى، خاضت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن معارك طاحنة مع المليشيات في محور مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة وكبدتها عديد القتلى والجرحى.

وقالت القوات اليمنية المشتركة، في بيان، وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، إن مليشيا الحوثي دفعت بمجموعات مسلحة من جهة الحدود الإدارية لمحافظة إب للهجوم البري تحت غطاء ناري مكثف على الضواحي الشرقية والشمالية الشرقية من مدينة حيس.

وأضافت أن الوحدات المرابطة خاضت معارك عنيفة مع عناصر المليشيات الحوثية وكبدتها خسائر بشرية ثقيلة قبل أن يفر ما تبقى تاركين خلفهم العناصر القتلى.

وأشار البيان إلى أن تعزيز القوات المشتركة جاء للسيطرة القتالية على كافة خطوط النار لتأمين حياة المواطنين في مدينة حيس المحاصرة منذ أواخر 2018.

وتتعرض المدينة الواقعة في ريف الحديدة الجنوبي، وتعد موطنا لأكثر من 50 ألف يمني، لهجمات برية متتالية وتتصدر مدن المحافظة المشمولة باتفاق أممي من حيث عدد الجرائم المرتكبة بحق المدنيين من قبل مليشيات الحوثي وفق البيان.