فيديو صادم – ممرض سعودي يغتصب اخته لـ6 سنوات .. شاهد ما فعله أهله معه !

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن غير متوقع – ممرض سعودي يغتصب اخته لـ6 سنوات .. شاهد ما فعله أهله معه ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فضحت فتاة سعودية شقيقها متهمةً إياه باغتصابها والتحرش الجنسي بها لمدة 6 سنوات، منذ كان عمرها 9 سنوات إلى أن أصبح 15 عاماً.

وعرضت الفتاة وتُدعى “غدير عودة الأحمدي” هويتها في مقطع فيديو سجلته، واتهمت شقيقتها وائل الأحمدي باغتصابها.

وقالت في المقطع الذي رصدته وطن إنها حاولت بشتى الطرق أن تقنع أهلها ليتصرفوا التصرف الصحيح تجاه شقيقها لكن دون فائدة.

وقالت إنّ شقيقها أقسم يمينا على القرآن لذويها بعدما كشفت لهم حقيقته مُنكرا ما كان يفعل، وأكمل حياته وبقيت الحقيقة مخفيّة .

وأضافت: “انا اليوم اقف لأقول: (كفى .. كفى)”.



وقالت إنها ليست الضحية الوحيدة، ولكنها ليست في وارد الحديث عن معاناة فتيات أخريات.

وكشف أن شقيقها وائل ممرض بمستشفى الأمل في جدة.

وتابعت: “أنا الآن أمّ وكلّ همّي أن أحمي ولدي من ناس مثل وائل”.

وختمت بالقول إن شقيقها وائل مغتصب ومتحرش بالأطفال داعية الأباء والأمهات لحماية ابنائهم منه.

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