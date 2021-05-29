شكرا لبحثكم عن خبر بالصور .. عدن تبدأ تنفيذ مشروع تأخر عقود طويلة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الان وفي هذه الساعة المباركة يتم عمل الصبيات لمنطقة المضخات PUMP HOUSE AREY في مشروع محطة محطة كهرباء المصأفي ألجديدة . تأتي ذلك ضمن خطة تحديث وتطوير المصفاة التي تأخرت سنوات. المحطة ستساهم في عودة المصافي الى العمل وذلك يعني تحسن دخل البلاد

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