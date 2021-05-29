‏الارياني: ممارسات مليشيا الحوثي لا تختلف عن عصابات المافيا.. وجرائمها غير مسبوقة في تاريخ اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

قال معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، ان شهادة البرلماني عبده بشر امام ما تبقى من أعضاء مجلس النواب في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، تكشف جانب من جرائم الاختطاف والاخفاء القسري، واحتجاز النساء في سجون سرية خاصة، وإدارة شبكات دعارة لاستدراج الشخصيات السياسية والاجتماعية والبرلمانيين.



واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان هذه الجرائم النكراء التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ اليمن، تكشف حقيقة المشروع الحوثي، والوجه القبيح لمليشيا ارهابية تطلق على نفسها كذبا وزورا "مسيرة قرآنية".

وأشار الارياني إلى ان ممارسات مليشيا الحوثي الارهابية لا تختلف عن عصابات المافيا، وان مستقبل قاتم ينتظر اليمنيين فيما لو تمكنت من رقابهم.

واضاف الارياني: ان اليمنيين من مختلف الاطياف السياسية والمكونات الاجتماعية في المناطق المحررة ومناطق الخضوع مطالبين بادراك حجم الخطر الذي يتهدد حاضرهم ومستقبل ابنائهم.

ودعا الارياني كافة اليمنيين الى الاصطفاف خلف الشرعية الدستورية والجيش الوطني في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من ايران، والدفاع عن هويتهم وعزتهم وكرامتهم وشرفهم الذي داسته المليشيا ضاربة عرض الحائط بكل القيم والعادات والتقاليد.