نائب الرئيس يعزي في وفاة مدير دائرة التسليح العام بوازرة الدفاع

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة مدير دائرة التسليح العام بوازرة الدفاع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021
متابعات_ الخليج 365
أجرى نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم اتصالاً هاتفياً بسامي جمال بارباع، عزاه خلاله بوفاة والده العميد الركن جمال بارباع مدير دائرة التسليح بوزارة الدفاع، والذي وافته المنية اليوم إثر مرض عضال ألم به، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وأشاد نائب الرئيس في الاتصال، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية، وكفاءته العملية والقيادية، وتفانيه العسكري وإخلاصه في أداء مهامه، مؤكداً أنه برحيله خسر اليمن وقواته المسلحة قائداً متميزاً وإدارياً ناجحاً.
وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة سامي جمال وإخوانه وكافة أسرة وأقارب الفقيد ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.