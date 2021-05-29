نائب الرئيس يعزي في وفاة مدير دائرة التسليح العام بوازرة الدفاع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم اتصالاً هاتفياً بسامي جمال بارباع، عزاه خلاله بوفاة والده العميد الركن جمال بارباع مدير دائرة التسليح بوزارة الدفاع، والذي وافته المنية اليوم إثر مرض عضال ألم به، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وأشاد نائب الرئيس في الاتصال، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية، وكفاءته العملية والقيادية، وتفانيه العسكري وإخلاصه في أداء مهامه، مؤكداً أنه برحيله خسر اليمن وقواته المسلحة قائداً متميزاً وإدارياً ناجحاً.

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة سامي جمال وإخوانه وكافة أسرة وأقارب الفقيد ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.