هادي يعزي بوفاة قائد اللواء 81 مشاه العميد الرماح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة قائد اللواء 81 مشاه العميد عبده محسن أحمد الرماح، عقب حياة حافلة في خدمة وطنه، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



ونوه الرئيس في برقية العزاء، بالمناقب والمواقف الوطنية والأدوار البطولية التي جسدها الفقيد الرماح طوال مسيرة حياته التي قضاها في السلك العسكري بكل انضباط ومهنية عالية حتى وفاته وهو مرابطا في ميادين الشرف والكرامة إلى جانب أبطال القوات المسلحة في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الدفاع عن النظام الجمهوري والمكتسبات الوطنية.

وأعرب رئيس الجمهورية، عن أحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسرة وذوي ومحبي ورفاق الفقيد الرماح بهذا المصاب الأليم.. مبتهلا إلى الخالق عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه ورفاقه كافة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد عبده محسن أحمد الرماح قائد اللواء 81 مشاه، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالبطولة والعطاء الوطني.

وأشاد نائب الرئيس، في البرقية التي بعثها إلى فضل عبده محسن الرماح وإخوانه، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وأدواره البطولية التي سطرها طيلة حياته العسكرية مع رفاقه الأحرار من أبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة الشعبية، حتى وافته المنية وهو مرابطاً في ميادين التضحية دفاعاً عن الجمهورية والمكتسبات الوطنية، فضلاً عما عرف عن الفقيد من إخلاص وتفانٍ في أداء مهامه.

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه ورفاقه من ضباط الجيش ومنتسبي اللواء، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ورئيس مجلس الشورى الدكتور احمد بن دغر برقيات عزاء مماثلة الى اسرة الفقيد عبروا فيها، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم.. سائلين الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.