الرئيس هادي يعزي بوفاة مدير دائرة التسليح بوزارة الدفاع العميد الركن بارباع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة في وفاة مدير دائرة التسليح في وزارة الدفاع العميد الركن جمال بارباع، الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم إثر مرض عضال، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وأشاد رئيس الجمهورية في برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد سامي جمال بارباع، بتمتع الفقيد بارباع بمناقب وأدوار وطنية وكفاءة وانضباط على المستوى العملي والقيادي وتجسيده ذلك خلال أداء مهامه العسكرية بكل تفاني وإخلاص .. قائلا: إن الوطن خسر برحيله أحد رجاله الوطنيين والمخلصين الذين أفنوا حياتهم في سبيل خدمة الوطن.

وعبر الرئيس هادي، عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لأسرة وذوي ومحبي الفقيد بارباع بهذا المصاب الجلل .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.