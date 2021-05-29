تعز.. السلطة المحلية والأحزاب السياسية تناقش مستجدات الاوضاع بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل محافظة تعز عارف جامل مع ممثلي الاحزاب والتنظيمات السياسية اليوم السبت عددا من القضايا ومستجدات الاوضاع في المحافظة.



واكد وكيل المحافظة، على ايجاد الحلول والمعالجات لمختلف القضايا والوقوف صفا واحدا لمناقشة القضايا بشفافية والخروج بقرارات شجاعة وتنفيذها على ارض الواقع.

وتطرق الاجتماع للقضايا المتعلقة بتحسين الخدمات الاساسية المتمثلة بالكهرباء والمياه والغاز وضبط ارتفاع الاسعار والحفاظ على الموارد العامة وضبط المطلوبين امنيا وثبيت الامن والاستقرار.

وأكد الحاضرون وقوفهم صفا واحدا مع المحافظ نبيل شمسان وتفعيل دور المجالس المحلية وتفعيل الجهات الرقابية لمعالجة الاختلالات المالية والادارية وضبط الأمن والاستقرار في المحافظة.

وأقر الاجتماع احالة ملفات من ثبت تورطهم بقصايا فساد الى نيابة الاموال العامة وتغيرهم، وتصحيح الاختلالات والعمل على متابعة الحكومة لاصلاح الشبكة الرئيسية والفرعية وإعادة الكهرباء الحكومية.