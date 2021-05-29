وزير الداخلية يشيد بتميز محافظة حضرموت في الأداء الأمني

المنامة - ياسر ابراهيم - ناقش وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، السبت، في المكلا، مع محافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني، الأوضاع الأمنية في المحافظة وآليات تطوير الأداء الأمني بما يحقق الأمن والسكينة العامة.



وأشاد وزير الداخلية بالإنجازات الأمنية والعسكرية التي تحققت بحضرموت، بفضل إخلاص القيادات الأمنية والعسكرية.



وأكد حيدان أن التميز بات ملموساً من خلال استعادة الأمن عقب تحرير ساحل حضرموت والتناغم الكبير والتعاون بين الأجهزة الأمنية والعسكرية الذي أعاد للدولة هيبتها.



وقال إن "هذه المنجزات التي تحققت في حضرموت تدل على الظروف الإيجابية للسلطة المحلية والعسكرية والأمنية بالمحافظة"، مثمناً دور تحالف دعم الشرعية في اليمن على دعمه للمؤسستين الأمنية والعسكرية.



كما أكد استعداد الوزارة بتقديم الدعم وفق الإمكانيات المتاحة لترسيخ ما وصل إليه الجانب الأمني في حضرموت.



بدوره أكد محافظ حضرموت أن المحافظة تحقق بها منجز أمني وعسكري كبير عقب تحريرها من تنظيم القاعدة الإرهابي.



وأعرب عن أمله في أن تكون زيارة وزير الداخلية لحضرموت دعم لما تم تحقيقه في المحافظة على الصعيد الأمني، وأن تحظى بمزيد من الدعم من قبل وزارة الداخلية لتطوير العمل بالمنظومة الأمنية.

كما تفقد وزير الداخلية ومعه محافظ حضرموت فرج البحسني، سير عمل الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت.



وخلال الزيارة، قال اللواء حيدان، إن "محافظتي حضرموت والمهرة تتميزان بمحافظتهما على مؤسسات الدولة بسبب التماسك المجتمعي في ظل انهيار مؤسسات الدولة في كثير من المحافظات خصوصاً التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الانقلابية".



وأشاد وزير الداخلية بالتناغم بين الأمن والجيش الذي ساعد في تحقيق الإنجازات الأمنية والعسكرية بساحل حضرموت.



من جانبه تطرق مدير أمن ساحل حضرموت اللواء الركن سعيد العامري إلى الوضع الأمني في المحافظة والجهود المبذلة لتطوير الاداء بما يحقق الأمن والسكينة العامة.

