جمعية التعاون بسيئون توزع كسوة العيد ومخصصات مالية للايتام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

الخليج 365 - سيئون

وزعت جمعية التعاون الحضرمية الخيرية كسوة العيد لـ ألف يتيم بمدينة سيئون وضواحيها إضافة الى توزيع مخصصات مالية لعدد 500 يتيم.



واوضح رئيس قسم كفالة ورعاية الايتام بالجمعية سالم عمير ان توزيع كسوة العيد للعام الحالي استمرت ثمانية ايام بمساعدة مندوبي الجمعية في أحياء المدينة وضواحيها من أجل ايصال الكسوة لمستحقيها في الوقت المناسب.

واشار أن تلك الجهود هي ثمار عمل ونشاط الجمعية مع فاعلي الخير من أجل المساهمة في إدخال البهجة والسرور الى نفوس المستفيدين في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.