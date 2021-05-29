الزُبيدي يعقد لقاءً مشتركاً مع الوفد التفاوضي ورؤساء دوائر الأمانة ولجان الجمعية الوطنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

الخليج 365 - عدن

عقد اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت في مقر المجلس، لقاءً مشتركاً ضم الوفد المفاوض الذي سيتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض، ورؤساء دوائر الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس، ورؤساء اللجان في الجمعية الوطنية للمجلس.



وناقش اللقاء آلية الحوار والتباحث مع قيادة التحالف العربي فيما يخص اجراءات تنفيذ اتفاق الرياض على أرض الواقع، وكيفية التعامل مع العرقلة التي تمارسها عناصر ورموز في الرئاسة اليمنية وحكومة المناصفة وتنصلها عن أداء دورها في تأمين الخدمات، ودفع المرتبات، وكذلك عدم الشروع في إخراج القوات العسكرية من شبوة ووادي حضرموت.

وسلّط اللقاء الضوء على أهمية اتفاق الرياض وكيف يتم تنفيذه على أرض الواقع، والدور المحوري الذي يقدمه الأشقاء في المملكة لمواجهة المليشيات الحوثية الإيرانية ومحاربة الإرهاب والانتصارات الذي حققتها عاصفة الحزم.

وفي سياق منفصل، ناقش الرئيس الزُبيدي مع رؤساء دوائر الأمانة العامة، ولجان الجمعية الوطنية، سُبل تعزيز العمل من خلال وضع الخطط التنظيمية والإدارية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وتطوير الأداء التنظيمي في كلا الهيئتين.

حضر اللقاء الواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية، والأستاذ فضل محمد الجعدي نائب الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس.