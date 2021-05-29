أمن المكلا يقبض على عصابة تمتهن سرقة السيارات والدراجات النارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

الخليج 365 - المكـلا

تمكنت أجهزة الأمن بمدينة المكلا من كشف عدة وقائع لسرقة السيارات والدراجات النارية بمدينة المكلا.



ومن خلال التحقيقات، تبين أن وراء السرقات ثلاثة متهمين يمتهنون سرقة السيارات لسرقتها وتمت استدعاء مالكي السيارات لإعادتها لأصحابها.

وصرح العقيد حسن عمر باعلوي مدير أمن المكلا عن تعدد البلاغات المقدمة من قبل المواطنين عن سرقات السيارات والدراجات النارية مشيدا بدور المواطنين في سرعة الابلاغ للأجهزة الأمنية والذي يعتبر دور كبير في إنجاز وكشف العديد من الجرائم المرتكبة .

واهتم العقيد حسن عمر باعلوي مدير أمن المكلا بتشكيل فريق بحث مكون من البحث والتحريات وتوصلت التحريات إلى ان المتهمين الثلاثة الذين يقومون بقص الضفيرة للسيارة وسحبها من أسفل منزل صاحبها وتشغيلها وسرقتها .

وتجري الان التحقيقات مع المتهمين وسيتم إحالة ملفاتهم إلى القضاء لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

الجدير بالذكر أن مدير أمن مدينة المكلا العقيد حسن عمر باعلوي أشاد بدور كافة الأجهزة الأمنية بمدينة المكلا واخص بالذكر الملازم صالح العطاس الذي قام بدور جبار وجهد جهيد في كشف وجود إحدى السيارات المسروقة والقبض على المتهم .