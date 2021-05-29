طلاب جامعة حضرموت يدشنون إضراباً كلياً احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواصلات

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن طلاب جامعة حضرموت، اليوم السبت، إضراباً كلياً عن الدراسة احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواصلات.

وجاء تنفيذ الإضراب الكلي عن الدراسة، بدعوة من الاتحاد العام لطلاب جامعة حضرموت، ضمن سلسلة خطوات تصعيدية بدأها برفع الشارات الحمراء، والإضراب الجزئي.

وأعلن الاتحاد عقب اجتماع له مساء أمس الجمعة، بإقامة وقفة احتجاجية الاثنين القادم، دعا لها وسائل الإعلام.

ويطالب الاتحاد، السلطة المحلية بدعم أجور المواصلات العامة للطلاب ودعم إيجار المساكن الطلاب والتغذية.

وأعرب الاتحاد والمجالس الطلابية، عن أسفهم الشديد لتجاهل السلطة المحلية للمطالب الحقوقية للطلاب الجامعيين والتنصل والمماطلة في تنفيذ الوعود التي سبق وأن التزمت بها.

