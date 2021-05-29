حيدان والبحسني يزوران الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

الخليج 365 - المكـلا

قام وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، بزيارة للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت.



وطافا الوزير حيدان والمحافظ البحسني بإدارات ومكاتب إدارة الأمن، واطلعا على سير عمل الأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت، ودورها في حفظ الأمن والاستقرار في مديريات الساحل.

وخلال الزيارة ترأسا وزير الداخلية ومحافظ حضرموت لقاءً موسعاً لقيادات إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت، وبحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، وأركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ومدير كلية الشرطة بحضرموت العميد ركن سالم عبدالله الخنبشي، ومدير مصلحة الهجرة والجوازات بساحل حضرموت العقيد فهمي بلكديش.

وفي مستهل اللقاء رحب المحافظ البحسني بوزير الداخلية في محافظة حضرموت، وقال أعتبرها فرصة أن يزور وزير الداخلية إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت ويطلع على تجربة المحافظة في البناء العسكري والأمني، والتعرف على كل ما تحقق من إنجاز وتطوير لهذه المؤسستين بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن الوزير سيلمس النجاحات التي تحققت في مستوى البناء المؤسسي والانضباط وتنفيذ المهام باقتدار، لافتاً إلى أن هذه النجاحات تحققت بدعم من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يولي الملف الأمني بالمحافظة أهمية كبيرة.

بدوره ألقى وزير الداخلية كلمة لقيادة الأمن والشرطة بساحل حضرموت، نقل في مستهلها تهاني وتبريكات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر المبارك والعيد الوطني الـ31 للجمهورية اليمنية الـ22 مايو، وأوضح أن هذه الزيارة إلى مدينة المكلا تأتي ضمن الزيارات الدورية للمحافظات المحررة التي تأتي بتوجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، للإطلاع عن كثب على واقع الأجهزة الأمنية وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار.

وأكد اللواء الركن حيدان أن محافظة حضرموت تتميز بمحافظتها على مؤسسات الدولة وكذلك محافظة المهرة، في ظل انهيار مؤسسات الدولة في كثير من المحافظات خصوصاً التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الانقلابية، والتي تسعى لتدمير وتخريب مؤسسات الدولة، لافتاً بأن محافظتي حضرموت والمهرة تماسكت فيها مؤسسات الدولة نظير التماسك المجتمعي، والتزامهم بمبدأ الأمن يقوم على الفرد في المجتمع.

وأوضح الوزير حيدان أن رئيس الجمهورية وجّه بالاهتمام بالمحافظات الشرقية، مؤكداً أن الوزارة ستقدم الدعم وفق الامكانيات المتاحة للمحافظات المحررة وخصوصاً المحافظات الشرقية، والعمل على إحداث نقلة نوعية في سبيل التقدّم وتحسين أداء المرافق الأمنية، منوهاً بالتعاون الكبير بين وزارة الداخلية والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت، وأشاد بتناغم الجيش والأمن، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام رأس الهرم بالسلطة بالأجهزة العسكرية والأمنية بحضرموت.