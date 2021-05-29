شكرا لقراءة خبر عن سم قاتل : شرب الماء في هذه الحالة خطير للغاية قد يدمر حياتك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - قال تعالى: (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ)، الماء هو مركب كيميائي، تركيبته الكيميائية ذرتيْ هيدروجين، وذرة من الأكسجين، يتواجد في الكرة الأرضية بنسبة 75%، وتكون أماكن تواجده في المسطحات المائية، مثل الأنهار، والبحار، والبحيرات، ويتساقط على الأرض على شكل أمطار، وله أشكال مختلفة صلبة وسائلة وغازية، ويعتبر أساس الحياة في كل كوكب؛ فلا تستطيع الكائنات الحية بشتى أنواعها وأصنافها العيش والبقاء دون شرب الماء.



لكن هناك أضرار خطيرة للإكثار من شرب الماء .. فماهي؟.