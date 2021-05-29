وزير الداخلية يلتقي محافظ حضرموت وعدد من القيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم بمدينة المكلا، محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركنفرج سالمين البحسني، وعدد من القادة العسكريين والأمنيين بالمحافظة.



وفي مستهل اللقاء رحب المحافظ البحسني بوزير الداخلية في حضرموت، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تعد أول زيارة رسمية لوزير الداخلية منذ أن تم تحرير المكلا وساحل حضرموت من التنظيمات الإرهابية في الـ24 من ابريل.

وقال محافظ حضرموت: "أن المحافظ تحقق بها منجز أمني وعسكري كبير عقب تحريرها من تنظيم القاعدة الارهابي، مثمناً دعم فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومساندة قوات التحالف العربي ودعمها للأجهزة العسكرية والأمنية في حضرموت".

وأشار محافظ حضرموت إلى أن المحافظة استفادت من التجارب العسكرية والأمنية في بعض المحافظات الأخرى قبل أن تستفحل الأمور في حضرموت، واستطاعت بفضل قيادتها العسكرية والأمنية أن تحقق نجاحاً كبيراً في الجوانب العسكرية والأمنية بالمحافظة.

وعبّر المحافظ البحسني عن أمله بأن تكون زيارة وزير الداخلية لحضرموت دعم لما تم تحقيقه في المحافظة من منجزات عسكرية وأمنية، مؤكداً على أهمية الاهتمام بالمحافظات الناجحة والاهتمام بها، متطلعاً بأن تحظى حضرموت خلال هذه الزيارة بدعم وزارة الداخلية حسب إمكانياتها المتاحة لتطوير العمل بالمنظومة الأمنية.

بدوره أشاد وزير الداخلية بالإنجازات العسكرية والأمنية التي تحققت في محافظة حضرموت، بفضل إخلاص القيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة، مؤكداً أن التميز بات ملموساً في حضرموت من خلال استعادة الأمن عقب تحرير ساحل حضرموت والتناغم الكبير والتعاون بين الأجهزة العسكرية والأمنية الذي أعاد للدولة هيبتها.

وقال اللواء الركن حيدان: "أن هذه المنجزات التي تحققت في حضرموت تدل على الظروف الإيجابية وقيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني للسلطة المحلية والعسكرية بالمحافظة"، مثمناً دور الأشقاء في التحالف العربي ودعمهم للموسستين العسكرية والأمنية، مبدياً استعداد الوزارة بتقديم الدعم وفق الإمكانيات المتاحة لترسيخ ما وصل إليه الجانب الأمني في حضرموت.

حضر اللقاء، وكيل محافظة حضرموت لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، وأركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ورئيس العمليات المشتركة العميد ركن عمر عبيد البكري، وعميد كلية الشرطة بحضرموت العميد ركن سالم عبدالله الخنبشي، ونائب مدير الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد سعيد بن دويس، ورئيس عمليات المنطقة العسكرية الثانية العميد فيصل بادبيس