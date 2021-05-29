وزارة الاعلام تنعي المؤرخ والمحقق البارز عبدالله خادم العمري مستشار وزارة الثقافة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة الاعلام والثقافة والسياحة المؤرخ والمحقق البارز عبدالله خادم العمري مستشار وزارة الثقافة ورئيس منتدى العمري الثقافي الذي وافته المنية في مسقط رأسه بمدينة بيت الفقيه محافظة الحديدة عن عمر ناهز السبعين عاما، وبعد مسيرة عطاء أدبي وثقافي وعلمي زاخرة.



وقالت الوزارة في بيان التعي ان الراحل الكبير عبدالله خادم العمري انجز للحركة الثقافية الوطنية والمكتبة اليمنية والعربية ارشيفا محترما بين مطبوع ومخطوط، ابرزها جهوده المتميزة في توثيق وابراز الادب الشعبي التهامي الغني وللادب الشعبي اليمني والادب عموما.

واشاد بيان النعي بجهود الراحل في التحقيق والاشتغال على المخطوطات وتوثيق الارث الثقافي خلال مسيرة حياته المتميزة، وابداعاته في المجال المسرحي والقصة والشعر ما يحعله بين أعلام الحركة الثقافية المعاصرة، اضافة لتجربته التنويرية المحلية في انشاء منتدى متميز في بيت الفقيه والذي ظل شعلة نشاط وانتاج ابداعي انجزها الراحل العمري بجهود ذاتية ووعي متقدم.

وعبرت وزارة الاعلام والثقافة والسياحة في بيان نعيها عن خالص التعازي والمواساة لإبن واسرة ومحبي الراحل الكبير عبدالله خادم العمري وللوسط الثقافي اليمني، سائلين الله ان يرحمه ويمنح ذويه الصبر والسلوان.