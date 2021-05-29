مناقشة المسح الميداني للجراد الصحراوي في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة المهرة المهندس سعيد القميري،، مع فريق من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، المسح الميداني للجراد الصحراوي في المناطق الصيفية بالمحافظة وتقييم الوضع العام للبيئة ومدى تواجد وتكاثر الجراد فيها.



وعبر القميري عن شكره لوزارة الزراعة والري والثروة السمكية ومنظمة الفاو نظير جهودهما المبذولة في تنفيذ المسح الميداني بالمهرة.

ويأتي المسح الميداني المدعو من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو )لتقييم الوضع العام للجراد الصحراوي لمناطق التكاثر الصيفي وتقييم الوضع البيي ورفع التنبؤات والاستعداد لمجابهة أي تكاثر محتمل لتواجد الجراد بالمنطقة.