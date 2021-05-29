اخبار الخليج / اخبار اليمن

مناقشة المسح الميداني للجراد الصحراوي في المهرة

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة المسح الميداني للجراد الصحراوي في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة المهرة المهندس سعيد القميري،، مع فريق من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، المسح الميداني للجراد الصحراوي في المناطق الصيفية بالمحافظة وتقييم الوضع العام للبيئة ومدى تواجد وتكاثر الجراد فيها.

 

وعبر القميري عن شكره لوزارة الزراعة والري والثروة السمكية ومنظمة الفاو نظير جهودهما المبذولة في تنفيذ المسح الميداني بالمهرة.

 

ويأتي المسح الميداني المدعو من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو )لتقييم الوضع العام للجراد الصحراوي لمناطق التكاثر الصيفي وتقييم الوضع البيي ورفع التنبؤات والاستعداد لمجابهة أي تكاثر محتمل لتواجد الجراد بالمنطقة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا