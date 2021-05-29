وزير الاعلام يبحث مع وزير السياحة السعودي آفاق تأهيل ودعم القطاع السياحي في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، امس، بالعاصمة السعودية الرياض، مع وزير السياحة في المملكة العربية السعودية أحمد بن عقيل الخطيب، آفاق تأهيل ودعم القطاع السياحي في اليمن.



وعبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة عن الشكر والتقدير للمملكة وقيادتها الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على كل المواقف والجهود النبيلة..مثمناً ما تقدمه المملكة لليمن من دعم ومساندة في مختلف المجالات..مؤكداً أن هذا الدعم تعبيراً عن صدق مشاعر الأخوة وسيظل محفوراً في قلوب اليمنيين.

واكد الارياني، على عمق العلاقة التي تربط الشعبين الشقيقين وقيادتي البلدين ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز..مشيراً إلى خطورة المشروع الإيراني الفارسي في المنطقة والذي يشكل خطراً على الهوية العربية والموروث الحضاري والسياحي.

ولفت الارياني، إلى ما لحق بقطاع السياحة في اليمن من أضرار بالغة نتيجة الانقلاب والحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران، وتأثر شرائح واسعة كانت تعمل في هذا القطاع، ما أدى إلى خروجها على رصيف البطالة..مشيراً إلى حاجة اليمن إلى اعادة تفعيل هذا الكوادر الحيوية من مختلف المحافظات المحررة.

وأكد الارياني، حاجة الحكومة الى تأهيل وتدريب الكوادر اليمنية في جميع الجوانب السياحية ابتداء من كادر الوزارة الى العاملين في القطاعات المختلفة وتأهيل وتدريب مدربين..مشيداً بدور وزير السياحة السعودي ونشاطه في نهضة السياحة في المملكة وتبوئها دوراً رائداً في مجال السياحة في المنطقة والتي تنطلق من رؤية المملكة 2030 التي يقودها باقتدار وتميز سمو ولي العهد السعودي.

من جانبه، رحب وزير السياحة السعودي، بالوزير الارياني والوفد المرافق له..مؤكداً ان اليمن بلد شقيق يستحق الدعم والمساندة لاستعادة دولته ومؤسساته..متمنياً لليمن الأمن والأمان والتقدم والازدهار .

وتطرق الخطيب الى العلاقة التاريخية بين المملكة واليمن من خلال صندوق التنمية السعودي ودوره في التنمية في اليمن منذ زمن طويل..مؤكداً على الاستعداد لدعم السياحة والتنمية في اليمن من خلال تبني مشاريع للتنمية السياحية وتطوير وتأهيل مجال السياحة التي بلا شك ستخلق فرص عمل للشباب اليمني

حضر اللقاء وكيل الوزارة لقطاع السياحة جعفر ابوبكر محمد ، ومن الجانب السعودي الوكيل المساعد للعلاقات الحكومية ندى بنت سعد التميمي.