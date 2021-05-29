إرتفاع عدد المطعمين ضد فيروس كورونا إلى أكثر من 87 الف شخص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

إرتفع عدد آخذي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ بدء حملة التحصين حتى الخميس، إلى ٨٧ الف و٤٤٤ شخصا .



واوضح وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية مدير مشروع (كوفيد-19) الدكتور علي الوليدي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن نسبة التحصين بلغت ٢٨ بالمائة من إجمالي المستهدفين"..مشيرا إلى أنه تم تحصين ١٢ الف و١٥١شخص من الكادر الصحي و١٥ الف ٥٤٣ من كبار السن و٥٩ الف ٧٥٠ من ذوي الأمراض المزمنة والفئات الأخرى .

وأشار الوليدي، الى أن فرق التحصين مستمرة في أداء عملها في كل المحافظات التي زودتها الوزارة باللقاحات والادبيات اللازمة..داعياً إلفرق الطبية الى مضاعفة الجهد للوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين والالتزام بالبروتكولات والادبيات المتصلة بالحملة والعمل على انشاء قاعدة بيانات سليمة يعتمد عليها .