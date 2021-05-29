اخبار الخليج / اخبار اليمن

إرتفاع عدد المطعمين ضد فيروس كورونا إلى أكثر من 87 الف شخص

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إرتفاع عدد المطعمين ضد فيروس إلى أكثر من 87 الف شخص والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

إرتفع عدد آخذي اللقاح ضد (كوفيد-19) منذ بدء حملة التحصين حتى الخميس، إلى ٨٧ الف و٤٤٤ شخصا .

 

واوضح وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية مدير مشروع (كوفيد-19) الدكتور علي الوليدي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن نسبة التحصين بلغت ٢٨ بالمائة من إجمالي المستهدفين"..مشيرا إلى أنه تم تحصين ١٢ الف و١٥١شخص من الكادر الصحي و١٥ الف ٥٤٣ من كبار السن و٥٩ الف ٧٥٠ من ذوي الأمراض المزمنة والفئات الأخرى .

 

وأشار الوليدي، الى أن فرق التحصين مستمرة في أداء عملها في كل المحافظات التي زودتها الوزارة باللقاحات والادبيات اللازمة..داعياً إلفرق الطبية الى مضاعفة الجهد للوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين والالتزام بالبروتكولات والادبيات المتصلة بالحملة والعمل على انشاء قاعدة بيانات سليمة يعتمد عليها .

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا